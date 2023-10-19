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        Haberler Gündem İstanbul İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı - Güncel haberler

        İsrail vatandaşları için gelen ikinci uçak İstanbul'dan ayrıldı

        Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den gelen ikinci yolcu uçağı 01.38 sıralarında İstanbul'dan ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 02:24
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        İsrail vatandaşları için ikinci uçak da ayrıldı
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        İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından yaşanan protestolar dolayısıyla İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

        Bu çağrı üzerine İsrailli Arkia ve El Al Havayolları tarafından Türkiye'deki İsrailliler için İstanbul'dan Tel Aviv'e tarifesiz iki uçuş planladı. İlk olarak Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşuyla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

        İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #istanbul
        #israil
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