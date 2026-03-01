Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, yedek askerleri silah altına alacak | Dış Haberler

        İsrail, yedek askerleri silah altına alacak

        İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılar kapsamında, 100 bin yedek askeri silah altına alacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 21:22 Güncelleme:
        İsrail, yedek askerleri silah altına alacak

        İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik ve saldırı hazırlıklarını artırmak amacıyla alındığı bildirildi.

        İsrail ordu komuta kademesinin aldığı kararın İran'a başlatılan saldırılar çerçevesinde yapılan askeri hazırlıkların bir parçası olduğu aktarıldı.

        İSRAİL, KUZEYDEKİ GÜÇLERİNİ TAKVİYE EDİYOR

        İsrail Kuzey Komutanlığı’nın saldırı kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiği ifade edilen açıklamaya göre, Lübnan sınırına ve Suriye’nin güneyindeki işgal altında tutulan bölgelere asker takviyesi yapıldı.

        İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde güvenliğin sağlanması için oluşturulan "özel güvenlik güçleri” sahada durum değerlendirmesi yaparak hızlı karar alma süreçlerini yönetecek.

        Gazze Şeridi’nin belirli bölgelerinde işgalini sürdüren İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Arava, Necef bölgeleri ve Eylat kentindeki asker sayısını da artırdı.

        İsrail ordusunun ABD ile İran'a saldırılar başlatmasının hemen ardından 20 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

