İsrail Yemen'e yeni bir saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının söz konusu limanlara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde ise İsrail ordusunun, 10'dan fazla savaş uçağı ve onlarca mühimmatla Yemen'in batısındaki Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanlarına saldırı düzenlediği paylaşıldı.

Maariv'de yer alan haberde de İsrail ordusunun Yemen'deki üç limanda en az 10 hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı’ndan Husilerin liderlerini hedef alma tehdidi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, bu saldırıyla Husilerin liderleri dahil, çok daha ağır darbe aldığını iddia etti.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, hava saldırılarıyla, Yemen’deki Husilere ait limanlara ciddi hasar verdiklerini öne sürdü.

Bir süre önce vurdukları Sana Havalimanı’nın hala tahrip edilmiş durumda olduğunu savunan Katz, İsrail’e füze atmaya devam ettikçe Husilere yönelik şiddetli saldırılarını sürdürecekleri ve liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.