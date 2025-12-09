İsrailli bakan: Suriye ile savaş kaçınılmaz

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail ordusunun Suriye'deki saldırıları ve ihlalleri sürerken, "Suriye ile savaşmalarının kaçınılmaz" olduğunu savundu.

Suriyeli askerlerin, Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde İsrail karşıtı sloganlar attığı video İsrail güvenlik birimleri içinde endişeye yol açtı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Chikli, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından, Suriye'de rejimin devrilmesinin ilk yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde Suriye askerlerinin Gazze'ye destek sloganları attığı videoyu paylaştı.

Suriye'ye yönelik saldırıları ve ihlallerini sürdüren İsrail'in Diaspora Bakanı Chikli, videoyu alıntılayıp "Savaş kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Suriye askerlerinin İsrail karşıtı slogan attığı ve İsrail'i "düşman" olarak tanımladığı videoların İsrail güvenlik teşkilatı içinde üst düzey görevlilerin katılımıyla ele alındığı belirtildi.

Haberde, "İsrail'in Suriye yönetimine güçlü mesajlar göndermek ve söz konusu videoları kınamasını talep etmek de dahil olmak üzere çeşitli adımlar atmasının beklendiği" ifade edildi.