İsrailli esir: Netanyahu'nun oğlu burada olsaydı savaş çoktan bitmişti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail ordusunun Gazze'de bir tünele düzenlediği saldırıdan kurtardığı İsrailli esir, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun ya da koalisyondaki bakanlardan birinin oğulları burada olsaydı savaş çoktan bitmiş ve hepsi evlerine dönmüştü." dedi.

Kassam, 26 Nisan'da ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını söylediği videonun uzun versiyonunu yayınladı.

Önceki videoda kuma gömülü haldeyken kurtarılan İsrailli esir, bu videoda başından, gözünden ve kolundan yaralanmış bir şekilde konuşurken görülüyor.

Kendisini 24 numaralı esir olarak tanıtan İsrailli esir, ateşkesin sona ermesinden sonra bombalandıklarını ve ölümden döndüklerini, bundan sonra yerin altına indiklerini, oradayken de bombaların hedefi olduklarını ve bir kez daha ölümden döndüğünü dile getirdi.

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"Askeri baskınızın sonucu bu. Netanyahu ve onun hükümetinin, esirlerin Gazze'den çıkarılması için yürütüldüğünü söylediği savaşın sonucu bu." diyen esir, "çok zor durumda olduğunu, ilacı olmadığını ve hastaneye gitmesinin de söz konusu olmadığını" söyledi.

Yanındaki arkadaşına ne olduğunu bilmediğini söyleyen esir, "Netanyahu'nun ya da koalisyondaki bakanlardan birinin oğulları burada olsaydı savaş çoktan bitmiş ve hepsi evlerine dönmüştü." ifadelerini kullandı. "Gazze'de 59 esir varken nasıl Bağımsızlık Gününü kutlayacaksınız, nasıl sevineceksiniz?" diye soran İsrailli esir, halktan evlerde durmayıp sokağa çıkmalarını istedi. Hükümetin İsrailli esirleri gözden çıkardığını dile getiren esir, "Netanyahu, size 'bu bir psikolojik savaş' diyecek. Ben size gerçek psikolojik savaşın ne olduğunu söyleyeyim. Gerçek psikolojik savaş benim içimde. Yaşadığım bu durum." diye konuştu. Kassam'ın 26 Nisan'da yayınladığı ilk videoda, Kassam mensuplarının, hedef alınan tüneldeki İsrailli esirlerden birini kurtarmak için kum yığınlarını küreklerle kazdığı ve İsrailli esire ulaşmaya çalıştığı görülmüştü. İsrailli esir, kum yığınının içinden çekilmiş ve ağzına oksijen tüpü takılarak nefes alması sağlanmıştı. Videonun sonunda, bunun, esirleri kurtarma operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı kaydedilmişti.