İsrailli eski bakan Gonen Segev, İran hesabına casusluk yaptığını itiraf etti

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İsrailli eski bakan Gonen Segev'in, İran adına casusluk yaptığını itiraf etmesinin ardından 11 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.
1990'lı yıllarda enerji bakanlığı yapan Segev'in Nijerya'da doktorluk yaptığı sırada İran hesabına çalışmaya başladığı iddia ediliyor.
Segev, İsrailli yetkililer ve askeri üsler konusundaki detayları İran'a sızdırmakla suçlanıyor.
Geçen Mayıs'ta Ekvator Ginesi'nde gözaltına alınan Segev İsrail'e iade edilmişti. Segev, savcılarla yaptığı anlaşma uyarınca casusluk suçlamasını kabul etti.
63 yaşındaki eski bakanın cezasının 11 Şubat'taki duruşmada açıklanacağı belirtildi.
İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana, İranlı yetkililer İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısı yapıyor ve İslam topraklarının yasadışı işgalcisi olarak gördüğü bu ülkenin var olma hakkını tanımıyor.
Gonen Segev, 2005'te de geçerlilik süresiyle oynanmış bir diplomatik pasaportla Hollanda'dan getirdiği 30 bin uyarıcı hapı İsrail'e sokmaya çalışırken yakalanınca, beş yıl hapis cezası almıştı.
Segev'in tıp doktorluğu yapma yetkisi de elinden alınmış, ancak 2007'de salıverilmesinin ardından gittiği Nijerya'da doktorluk yapmaya başlamıştı.
İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet, Segev'in geçen Haziran ayında, yedi yıl önce Nijerya'da İran Büyükelçiliği yetkilileriyle temas kurduğunu ve iki kez de İran'a gittiğini itiraf ettiğini açıklamıştı.
Segev'e şifreli mesajlar göndermesi için gizli bir iletişim sistemi verildiği ve "İsrail'deki enerji sektörü, askeri üsler, siyaset ve güvenlik kurumlarındaki yetkililer hakkında bilgiler verdiği" iddia edildi.
Segev'in, casusluk suçlamalarını kabul ederken, sorgusunda "İranlıları kandırmak ve İsrail'e bir kahraman olarak dönmeye çalıştığını" söylediği belirtildi.
Savcılıkla yapılan pazarlık sonucu "savaş sırasında düşmana yardım etmek" suçlaması düşürüldü.
Segev'in avukatları Yeioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada "Savcılık olay hakkında daha çok bilgi vermek istiyor. Bu açıklama yapıldığında Segev'in İranlılar'la temasta bulunduğu, ancak yardım etmediği görülecek. Bu yüzden de vatan hainliği suçlaması iddianameden çıkartıldı." denildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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