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Haberler Gündem İstanbul İstanbul'a 7 deniz hattı teklifi kabul edildi! - Güncel Haberler
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İstanbul'a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME´de kabul edildi

İBB'nin dünkü UKOME toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Yeni hatlar arasında Avcılar-Kadıköy, Maltepe - Adalar ve Beşiktaş- Eyüp de yer alıyor. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da, "Biz artık her gün karadan 50 bin yolcuyu deniz ulaşımına almak istiyoruz" diyerek, açılacak hatların hızlı bir şekilde işleyeceğini söyledi

İstanbul'a 7 deniz hattı teklifi kabul edildi! - Güncel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda, deniz yolu yolcu taşımacılık hat teklifleri, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifleri de görüşüldü.

7 YENİ HAT TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Önerilen deniz hatları ise şöyle: Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş.

Toplantıda, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi de, oy çokluğuyla reddedildi. Teklif edilen fiyat tarifesi ise şöyle: Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (Ekspress) - 68,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (E5) - 68,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Kadıköy (E-5) - 39,00 TL Taksim - Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) - 53,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (TEM) - 73,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Kavacık (TEM) - 39,00 TL. İETT´nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de görüşüldü. Otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedildi.

Toplantıda, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

"KARADAN 50 BİN YOLCUYU ALMAK İSTİYORUZ"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, açılacak hatların hızlı bir şekilde işleyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Biz artık her gün karadan 50 bin yolcuyu deniz ulaşımına almak istiyoruz. Bu açıdan İstanbul'da deniz ulaşımının payını artırmak için yeni hatlar planladık. Tersanelerimizde yeni gemiler de üretiyoruz. Denizin daha fazla kullanılması için bu 7 hattı hayata geçiriyor olacağız. Bu hatlar özellikle Avcılar için oldukça önemli. Haliç hattında da Eyüp ve Kadıköy arasında bir güzergah oluşturmuş olacağız. Sadece Avcılar için değil, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden otobüslerle de bu hattı entegre edeceğiz. Ayrıca bu hatlar hızlı hatlar da olacak."

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