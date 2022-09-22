Toplantıda, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

"KARADAN 50 BİN YOLCUYU ALMAK İSTİYORUZ"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, açılacak hatların hızlı bir şekilde işleyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Biz artık her gün karadan 50 bin yolcuyu deniz ulaşımına almak istiyoruz. Bu açıdan İstanbul'da deniz ulaşımının payını artırmak için yeni hatlar planladık. Tersanelerimizde yeni gemiler de üretiyoruz. Denizin daha fazla kullanılması için bu 7 hattı hayata geçiriyor olacağız. Bu hatlar özellikle Avcılar için oldukça önemli. Haliç hattında da Eyüp ve Kadıköy arasında bir güzergah oluşturmuş olacağız. Sadece Avcılar için değil, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden otobüslerle de bu hattı entegre edeceğiz. Ayrıca bu hatlar hızlı hatlar da olacak."