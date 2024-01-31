Haberler Gündem İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Son dakika hava durumu raporu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? Hava durumu raporu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının da etkisiyle İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Ancak henüz beyaz örtülü bir sabaha gözlerini açamayan Megakentliler "İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, hava durumu raporu ve uzman isimlerden açıklamalar... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:44 facebook

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İstanbul'da kar yağışına ilişkin geçtiğimiz hafta sonu için AKOM ve Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geldi ancak beklenen yağış kendisini göstermedi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif yağan kar, kendisini artık tamamen yağmura bıraktı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İstanbul'a beklenen kar yağışı tam anlamıyla gerçekleşmedi. Pazar günü karla karışık olarak bölgesel olarak etkili olan yağış, Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif kar yağışı olarak etkisini gösterdi.