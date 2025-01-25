İstanbul Arkeoloji Müzesi, tadilat nedeniyle bugün ziyarete kapalı olacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin tadilat ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün ziyarete kapalı olacağını duyurdu
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapılacak düzenleme çalışmalarına ilişkin olarak, 'İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina 3'üncü Etap, Çinili Köşk, Eski Şark Eserleri ve Çukurbostan Restorasyonu' kapsamında, müzede yapılacak olan tadilat ve düzenleme çalışmaları nedeniyle 26 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzesi 1 gün süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi.