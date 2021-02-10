Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakası Elektrik kesintisi duyuruları! AYEDAŞ, BEDAŞ dakika elektrik kesintis
ABONE OL

İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakası Elektrik kesintisi duyuruları! AYEDAŞ, BEDAŞ dakika elektrik kesintisi

AYEDAŞ, BEDAŞ Son dakika elektrik kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da 10 Şubat 2021 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler merak ediyor. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında yaşanan elektrik kesintileri AYEDAŞ VE BEDAŞ internet sitesinde İstanbullularla paylaşıldı. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları, AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakası Elektrik kesintisi duyuruları! AYEDAŞ, BEDAŞ dakika elektrik kesintis

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan duyurulara göre İstanbul'un belli semtlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbullular 9 Şubat Salı günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

10 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

10 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PENÇE! Son dakika: Kuzey Irak'a "Pençe Kartal-2 Harekatı" düzenlendi!
GÜNDEMKuzey Irak'a "Pençe Kartal-2 Harekatı" düzenlendi!
KİRALIK KATİL İDDİASI! Son dakika... Kadir Şeker davasında o iddia çöktü!
GÜNDEMKadir Şeker davasında o iddia çöktü!
Aya gidiyoruz... Son dakika' Bahçeli'den astronot önerisi: Cacabey
GÜNDEMBahçeli'den astronot için öneri: Cacabey!
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? MEB açıkladı
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
TYT, AYT, LGS Online deneme sınavları Habertürk Akademi'de ücretsiz! YKS, TYT, AYT, LGS deneme sınavlarıyla sıralamanızı öğrenin!
GÜNDEMTYT, AYT, LGS Online deneme sınavları Habertürk ...
YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 ne zaman, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ne? ÖSYM sınav takvimi 2021!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama var mı?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi olan ilçele
GÜNDEMİSKİ son dakika su kesintisi duyuruları
Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde görüldü?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
ERENLER İÇİN... Son dakika: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı
GÜNDEMEren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı