İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastahanesi'nde nedeni henüz belirlenememiş bir yangın çıktı Mimarisi görenleri etkisi altına alan bu eski binada alevler hızla her yana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Peki, Balıklı Rum Hastahanesinin tarihi ve önemi nedir?