İstanbul barajlarındaki son durum: 18 Mart Pazartesi İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı Megakentliler tarafından araştırılıyor. Son dönemde yaşanan aralıklı yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarının doluluk oranlarını olumlu yönde etkiliyor. İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile her gün açıklanıyor. İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehrin baraj doluluk oranlarını düzenli olarak takip ederek kamuoyuna duyuruyor. Paylaşılan son verilere göre; geçtiğimiz aylarda endişe verici düzeylere ulaşan su seviyeleri artık geride kalmış durumda. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 18 Mart Pazartesi günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
18 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 78.99 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.01'e yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
18 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,49
Büyükçekmece Barajı yüzde 75,47
Darlık Barajı yüzde 86,24
Istrancalar Barajı yüzde 77,42
Kazandere Barajı yüzde 72,18