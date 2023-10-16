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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor! 16 Ekim 2023 İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum ne, yüzde kaç?

        İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor, kritik seviyenin altına düştü! İşte İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları, kurak geçen yaz aylarının ardından yakından takip ediliyor. Ekim ayında İstanbul'da uzun süreli yağmurlar etkili olmazken baraj doluluk oranları ise kritik seviyenin altına düştü. İşte 16 Ekim 2023 İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:50
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        Büyükçekmece, Kazandere, Istrancalar, Darlık, Elmalı, Terkos, Pabuçdere, Ömerli, Alibey ve Sazlıdere İstanbul baraj doluluk oranları, her gün İSKİ tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. İSKİ baraj doluluk oranları, Eylül ve Ekim aylarında beklenilen yağışların az olması sebebiyle alarm veriyor. İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 21 seviyelerine kadar geriledi. Yağışlı havanın etkisini göstermesi durumunda İSKİ baraj doluluk oranlarının yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...

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        İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

        İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul barajları doluluk oranı % 21,49 seviyesine geriledi. Pabuçdere barajı yüzde 3,19'a kadar düşerken Büyükçekmece barajı ise yüzde 4,08'a kadar geriledi.

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        İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 45,83

        Darlık Barajı 33,31

        Elmalı Barajı 16,75

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        Terkos Barajı 10,47

        Alibey Barajı 23,61

        Büyükçekmece Barajı 4,08

        Sazlıdere Barajı 7,24

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        Istrancalar Barajı 17,19

        Kazandere Barajı 5,09

        Pabuçdere Barajı 3,19

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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