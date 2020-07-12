DHA

Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı.

Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı. Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi.