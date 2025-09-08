İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alex Molcan

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi.

Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan İstanbul Challenger, Türkiye'de 77 yıldan bu yana kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.​​​​​​​ Tekler finalinde Kolombiyalı rakibi Nicolas Mejia'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Slovakyalı Alex Molcan, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Organizasyon, final maçının ardından düzenlenen şampiyonluk töreniyle noktalandı.

Alex Molcan'a şampiyonluk ödülü QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından takdim edildi. REKLAM Öte yandan, final öncesinde dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan, Milli Tenisçi İpek Soylu ve QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın mücadele ettiği bir gösteri maçı düzenlendi.

Şampiyonluğa ulaşan Alex Molcan, kendisini harika hissettiğini vurgulayarak, "Çok iyi bir his. Bunu iki kez üst üste başardım. Çok mutluyum. 2 bin kişinin önünde oynadım. Müthişti, çok güzel bir atmosferdi. Bundan keyif aldım." diye konuştu.