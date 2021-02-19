Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

İstanbul Cuma namazı: 19 Şubat İstanbul Cuma namazı saati ne? İstanbul'da cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. 19 Şubat Cuma günü İstanbul'da camilerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar "İstanbul Cuma namazı kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Korona virüs tedbirlerine ve sosyal mesafe şartlarına uyulduğu sürece camilerde cuma namazı kılınabiliyor. Peki, İstanbul Cuma vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 19 Şubat Cuma günü İstanbul cuma namazı saati...

İstanbul Cuma namazı: 19 Şubat İstanbul Cuma namazı saati ne? İstanbul'da cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ülke genelinde camilerde cuma namazı kılınabilecek. İstanbul'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İstanbul cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 19 Şubat 2021 İstanbul cuma namazı saati

19 ŞUBAT 2021 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

19 Şubat 2021 İstanbul Cuma namazı saati: 13:23

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Şubat 2021 Cuma06:2107:4613:2316:2018:5020:09
20 Şubat 2021 Cumartesi06:2007:4513:2316:2118:5120:10
21 Şubat 2021 Pazar06:1907:4313:2316:2218:5220:11
22 Şubat 2021 Pazartesi06:1707:4213:2316:2318:5320:13
23 Şubat 2021 Salı06:1607:4113:2216:2318:5420:14
24 Şubat 2021 Çarşamba06:1507:3913:2216:2418:5620:15
25 Şubat 2021 Perşembe06:1307:3813:2216:2518:5720:16

CUMA NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINMALI?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CİNSEL İSTİSMAR! Son dakika... 21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!
GÜNDEM21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!
Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın abdest alınışı farklı mı? Abdestin farzları ve sünnetleri
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
Son dakika haberi Sim kart operasyonu! 43 kişi yakalandı
GÜNDEMSim kart operasyonu! 43 kişi yakalandı
Habertürk Akademi'ye ücretsiz üye olun, YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarında sıralamanızı öğenin! YKS, TYT, AYT, LGS konu anlatımları ve soru
GÜNDEMHabertürk Akademi TYT, AYT, YKS, LGS Online deneme ...
Ankara Cuma namazı saati: 19 Şubat Ankara Cuma namazı saati ne? Ankara'da Cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati
Son dakika: Korona salgını oto yıkamacılara yaradı! Yemek yiyen koşuyor
GÜNDEMKorona oto yıkamacılara yaradı!
İşte Anadolu... Son dakika: Hayvanlar için kuru ağaçları meyveyle doldurdu
GÜNDEMHerkes onu alkışlıyor! Ağaçlara elma asıyor!
POLİSE ÖPÜCÜK! Son dakika: Denizli'deki çıplak vatndaştan polise teşekkür
GÜNDEMÇıplak vatandaştan polise teşekkür öpücüğü!
Kaportacılarda kar kuyruğu!
GÜNDEMKaportacılarda kar kuyruğu!
Fetih Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Fetih Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMFetih Suresi okunuşu ve Türkçe meali