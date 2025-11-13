Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada yer alan bir gizli tanığın adliyede intihara kalkıştığı yönündeki açıklamalarının, dezenformasyon niteliğinde olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 01:36 Güncelleme: 13.11.2025 - 01:36
        Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin düzenlediği miting sırasında, "Soruşturmayla ilgili Çınar kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaat ve sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod adlı tanığın adliyenin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği belirtildi.

        Açıklamada, yine aynı tarihte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında, Özel'in söylediği sözlere ilişkin adliye içerisinde meydana gelen intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda, sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18 Kasım 2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21 Kasım 2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanığın ifadesinin Çınar kod isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
        #Özgür Özel
