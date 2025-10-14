İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! 14 Ekim 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 14 Ekim Salı günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 14 Ekim 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 14 Ekim elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul'da elektrikler saat kaçta kesilecek? İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Ekim Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
