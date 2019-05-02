İstanbul'da 3 ilçede seçimle ilgili 32 ayrı soruşturma

Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100'ün üzerinde kişi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, soruşturmalar AK Parti ve MHP ile sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kurulu başkanlarının şikayeti üzerine başlatıldı.

Açılan soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından ihbar edilen sandıklarla ilgili tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

100'ÜN ÜZERNİDE KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık bu kapsamda da bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kapsamda, 10 şüphelinin ifadesi alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlama ise "görevi kötüye kullanma" ve “seçim kanununa muhalefet "

Savcılık, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de re'sen soruşturma başlattı. Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.