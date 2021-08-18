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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! Son dakika: 18 Ağustos 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 18 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Tüm ülkeyi ve İstanbul'u etkisi altına alan sıcak havalar, İstanbul'da su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. İstanbullular arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 18 Ağustos 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte son dakika İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! Son dakika: 18 Ağustos 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 18 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Ağsutos 2021 İSKİ su kesintisi

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 02:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çiftlikköy Merkez Mah,Örencik Mah,Hisarbeyli Mah,Başak Mah,Celepköy Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Esenevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.08.2021 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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