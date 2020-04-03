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İstanbul'da ailelere sosyal yardım teslim ediliyor

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 liralık sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı' diye duyurdu

sosyal yardım
HABERTURK.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1000 liralık yardımların ailelere evlerinde teslim edilmeye başladığını açıkladı.

Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu; Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 ₺ nakit sosyal yardımı, yarın 10.00’dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok.#EvindeKalİstanbul" diye duyurmuştu.

Bugün ise Vali Yerlikaya "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında nakit 1.000 ₺'lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı" dedi.

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