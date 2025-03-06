Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte mesai bitimi ve iftar saatinin yaklaşmasıyla D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunlaştı.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor. Halıcıoğlu, Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

        Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. TEM Otoyolu İstoç mevkisindeki trafik yoğunluğu Mahmutbey Gişelere kadar sürüyor.

        REKLAM

        Seyrantepe, Maslak, Kemerburgaz ayrımı ve Etiler katılımında da araçlar yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Küçükyalı, Bostancı ve Maltepe'de trafik yoğunluğu var. Altunizade'de yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Dudullu-Samandıra mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar yavaş ilerlerken, Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

        Akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, metro, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.

        Aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

        Yıldız-Mahmutbey metro hattının Mahmutbey durağındaki yoğunluk nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

        İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı