İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı
Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi
Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmından aniden duman çıkmaya başladı.
Yolcusu bulunmayan otobüsün şoförü, arkadaki sürücülerin kendisini uyarması üzerine aracı sağ şeride çekti.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otobüs yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.