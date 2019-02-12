İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Helikopter enkazı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde askeri bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü", ikinci açıklamasında ise "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" dedi.

Ali Yerlikaya daha sonra kazanın meydana geldiği bölgeye gitti, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 18.51 itibariyle 5. Kara Havacılık Alayına ait helikopter bilinmeyen bir nedenden dolayı maalesef düştü. Olay yerine iki dakika içinde itfaiye, AFAD geldi. 4 askerimiz yaralı olarak hastaneye ulaştı. 4 askerimiz şehit oldu. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız inceleme yapıyor. Başımız sağolsun. Şu anda kazanın sebebini hiç kimse bilemez."

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1095008916281458688

https://twitter.com/tcsavunma/status/1095009890672754689

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde de 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmüştü.

Kaza sonucu 5 asker yaşamını yitirmişti.