        İstanbul'da buluşacaklar

        İstanbul'da buluşacaklar

        Ünlü DJ Burak Yeter, dünya yıldızı Alman sanatçı Till Lindemann ile Amsterdam'da bir araya geldi. İkili, önümüzdeki ay İstanbul'da verecekleri performanslarıyla ilgili heyecan verici bir duyuru yaptılar

        Giriş: 01.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:30
        İstanbul'da buluşacaklar
        Ünlü DJ Burak Yeter ve Till Lindemann, birlikte gerçekleştirdikleri 'Übers Meer' adlı single çalışmalarıyla İstanbul sahnesinde yer alacaklar. Bu konser, Türkiye'de Lindemann'ın kendi adıyla vereceği ilk konser olma özelliğini taşıyor.

        Burak Yeter, Till Lindemann ile sahnede olmanın verdiği heyecanı dile getirdi. ilgiyle beklenen gece ve starın birleşimi, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

        #Burak Yeter
        #Till Lindemann
