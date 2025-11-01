İstanbul'da buluşacaklar

Ünlü DJ Burak Yeter ve Till Lindemann, birlikte gerçekleştirdikleri 'Übers Meer' adlı single çalışmalarıyla İstanbul sahnesinde yer alacaklar. Bu konser, Türkiye'de Lindemann'ın kendi adıyla vereceği ilk konser olma özelliğini taşıyor.

Burak Yeter, Till Lindemann ile sahnede olmanın verdiği heyecanı dile getirdi. ilgiyle beklenen gece ve starın birleşimi, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.