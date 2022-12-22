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Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA DEHŞET | İstanbul'da silahlı soygunu durduran cümle! - En son haberler
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İstanbul'da silahlı soygunu durduran cümle!

İstanbul Şişli'de uluslararası para transferi yapılan bir merkezde, silahlı soygun girişimi yaşandı. Görevliye silah doğrultan şüpheli, kasadaki paraları vermesini istedi. Görevli bankonun altına saklanıp, "Git yoksa bağırırım" deyince paniğe kapılan şüpheli, oradan hızla uzaklaştı. Silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL'DA DEHŞET | İstanbul'da silahlı soygunu durduran cümle! - En son haberler
DHA

İstanbul Şişli'deki Elmadağ Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transfer merkezinde dün saat 16.00 sıralarında silahlı soygun girişimi oldu.

SİLAH DOĞRULTUP PARALARI İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre yüzünde maskeyle merkeze giren şüpheli, veznedeki kadın görevliye silah doğrultarak paraları vermesini istedi.

GÖREVLİ, BANKONUN ALTINA SAKLANDI

Görevli, sakin olmasını ve paraları vereceğini söyledikten sonra, bankonun altına saklandı. Veznedar kadının bağıracağını söylemesi üzerine, şüpheli paniğe kapılarak kaçtı.

ŞÜPHELİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ

Görevli durumu arkadaşlarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da silahını doğrulttuğu görülüyor.

Görevlinin bankonun altına saklanması sonrası şüpheli olay yerinden kaçıyor.

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