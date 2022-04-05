Uzun süredir etkili olan güneşli hava 5 Nisan Salı günü yerini yine yağışlı havaya bıraktı, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler araştırılmaya başladı. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden güncel elektrik kesintilerini duyurdu.

5 Nisan Salı günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve İstanbul planlı elektrik kesintileri