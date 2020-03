Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için İstanbul'daki ilçe belediyeleri harekete geçti.

İlçe belediye ekipleri, evden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor. AA'nın haberine göre, Çekmeköy Belediyesi ekipleri, evinde kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek servisi yapıyor. Yemekhanede pişirilerek sefer taslarına konan 2 öğünlük, üç çeşit sıcak yemek ve ekmek günlük 300 kişiye ulaştırılıyor.

Üsküdar Belediyesi, günlük 2 bin aileye 2 öğün sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı aşevinde ise kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanıyor.

Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yemek götürmek için belediye bünyesinde özel ekip kurdu. Beyoğlu Belediyesi Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından belirlenen vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor. Günde iki kez yapılan servis ile vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi de ihtiyaç sahibi 104 hanede 262 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Sultangazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlaması getirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı. İlçe genelinde dışarı çıkmalarına sınır konulan, kronik rahatsızlığı bulunan, ihtiyaçlarını alacak yakını olmayan ve tek başına yaşayanları belirleyen ekipler, bu kişilere belediyenin sosyal yardım aracıyla gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Esenler Belediyesi ise 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talebe göre evinde yemek yapıyor, kahvaltı hazırlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, her gün 137 ailenin evine sıcak yemek servisi yapıyor.

Beykoz Belediyesi, evde kendi yemeğini pişiremeyen hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için belediye mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanan 3 çeşit yemeği öğlen ve akşam olmak üzere iki öğün şeklinde evlere teslim ediyor. Günlük 205 haneye çift öğün yemek bırakılıyor.

Sancaktepe Belediyesi ise evde yemeğini yapamayan kişilere aşevinde pişirdiği 4 çeşit yemeği her gün sefer taslarıyla ailelerin kapılarına kadar götürüyor. Belediye her gün 109 aileye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Pendik Belediyesi, çağrı merkezlerini arayan 65 yaş üstü olup, yakınında yemek yapacak kimsesi olmayan günlük 239 aileye sıcak yemek ulaştırıyor.

Kadıköy Belediyesi gelen talebe göre sıcak yemek dağıtım adedini sürekli artırıyor. Belediye 600 haneye 1500 adet sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Avcılar Belediyesi ekipleri aşevinde yemekleri hazırlayarak 2 öğün 250 kişiye sıcak yemek bırakıyor.

Güngören Belediyesi de günlük 175 hanede 400'e yakın kişiye 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, rutin olarak her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaparken, koronavirüsten kaynaklanan bu zor günlerde sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmiyor. İlçede her gün 300 aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler, her eve 3 çeşit sıcak yemek bırakıyor.

Sultanbeyli Belediyesi koronavirüs salgınından dolayı 56 aileye günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler, saklama kaplarıyla tazeliği ve sıcaklığı bozulmadan, hijyene dikkat edilerek yaşlılara ulaştırılıyor. Tamamen izole edilmiş personel, tüm sağlık tedbirlerini almış bir şekilde sıcak yemekleri sahiplerine ulaştırıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamayan günlük bin aileye 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Şile Belediyesi 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 120 aileye günlük sıcak yemek ulaştırıyor.

Ataşehir Belediyesi de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için sıcak yemek ve ekmek hizmeti başlattı. Normal şartlarda günde 3 bin kişilik sıcak yemek sunan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yeni gelen talepler dolayısıyla kapasitesini 3 bin 500’e çıkardı. Günde 2 öğün 4 çeşit yemek hizmeti sunan aşevi, haftanın beş günü verilen hizmeti haftanın yedi gününe çıkardı. Sıcak yemek hizmetinin yanında, evlerinde yemekleri olan ancak korona salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara da ekmek hizmeti veriliyor.

Bakırköy Belediyesi aşevinde yaptığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belediye Bakırköy Kaymakamlığının vermiş olduğu irtibatın ardından 65 yaş üstü 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor.

Beşiktaş Belediyesi ise günlük 895 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

