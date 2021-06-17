Balıkçı teknesine gemi çarptı! 0:00 / 0:00

AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

DHA'nın haberine göre ise, Yavuz Sultan Selim köprüsü altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 1 kişinin öldüğü açıklandı. Yaralı 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.