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İstanbul'da feci olay! Balıkçı teknesine gemi çarptı

Yavuz Sultan Selim köprüsü altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 1 kişinin öldüğü açıklandı. Yaralı 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi

SON DAKİKA! İstanbul'da balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü
Balıkçı teknesine gemi çarptı!
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AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

DHA'nın haberine göre ise, Yavuz Sultan Selim köprüsü altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 1 kişinin öldüğü açıklandı. Yaralı 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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