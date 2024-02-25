İstanbul'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.