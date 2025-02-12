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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yoğun sis

        İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğazda gemi trafiği askıya alındı. Kentte Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri de ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:10
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        İstanbul'da yoğun sis
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        İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri de ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olmaya devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, otomobil sürücüleri trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin de saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

        Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

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        VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

        07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

        07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi

        07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi

        07.25 Beşiktaş-Adalar Seferi

        Küçüksu-İstinye Hattı

        Çengelköy-Kabataş Hattı Seferi

        Üsküdar-Aşiyan Hattı

        Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı

        07.50 Kadıköy-Sarıyer Hattı

        07.55 Eminönü-Beylerbeyi Seferi

        08.00 Arnavutköy-Eminönü Seferi

        Beykoz-Sarıyer Hattı

        Fotoğraflar: AA

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