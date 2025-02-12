İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri de ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olmaya devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, otomobil sürücüleri trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin de saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

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VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi

07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi

07.25 Beşiktaş-Adalar Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı Seferi

Üsküdar-Aşiyan Hattı

Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı

07.50 Kadıköy-Sarıyer Hattı

07.55 Eminönü-Beylerbeyi Seferi

08.00 Arnavutköy-Eminönü Seferi

Beykoz-Sarıyer Hattı

Fotoğraflar: AA