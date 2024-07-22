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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisten kaçan kaçak göçmene eşya fırlattılar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisten kaçan kaçak göçmene eşya fırlattılar

        İstanbul Sultangazi'de kaçak göçmenlere yönelik baskında 10 kişi gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise, bir binanın arka boşluğundan yan binaya geçerek kaçmaya çalıştı. Mahalle sakinleri ise evlerinden eşya atarak kaçak göçmenin kaçmasına engel oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:03
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        Polisten kaçan kaçak göçmene eşya fırlattılar
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        Sultangazi'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen baskında çok sayıda göçmen gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre baskın sırasında bir binanın arka boşluğuna giderek, polisten kaçmaya çalışan kişiye, mahalle sakinleri eşya fırlatarak kaçmasına engel oldu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

        10 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

        Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde emniyet müdürlüğüne yapılan, 'bir grup kaçak göçmenin bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde toplandığı' ihbarı üzerine polis harekete geçti.

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        İhbarın yapıldığı adrese baskın yapan polis, kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Baskın sırasında bazı kaçak göçmenler ise, sokakta bulunan binalara girerek, saklanmaya çalıştı.

        Bir kişi ise, bir binanın arka boşluğundan yan binaya geçerek, kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mahalle sakinleri, evlerinden eşya atarak kaçmasına engel oldu.

        Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, baskında Afgan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmenin gözaltına alındığı öğrenildi.

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