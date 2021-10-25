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Haberler Gündem Trafik İstanbul'da hava takipli denetiminde ceza yağdı
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İstanbul'da hava destekli trafik denetiminde ceza yağdı

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimlerinde trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde 50 araç sürücüsüne toplam 30 bin 920 lira idari para cezası uygulandı

İstanbul'da hava takipli denetiminde ceza yağdı
Hava takipli denetimde ceza yağdı
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 kara yolu Mahmutbey Gişeler - Çorlu Gişeler mevkisi arasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ihlali, tehlikeli şerit değiştirme ihlalleri başta olmak üzere, tespit edilen trafik kuralı ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 50 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 30 bin 920 lira idari para cezası yazıldı.

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