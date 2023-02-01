İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, Beylikdüzü'ne yağan ilk karı cep telefonları tarafından kaydetti.
ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı.
VATANDAŞLAR TARİHİ NOT ETTİ
İHA'nın haberine göre; bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü tarihi not etti.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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