        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da kar yağışı gece boyunca sürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kar, gece boyunca etkili oldu

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Başta Çamlıca Tepesi olmak üzere kentin birçok noktası beyaza büründü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.01.2026 - 04:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 04:23
        İstanbul'da kar, gece boyunca etkili oldu
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Taksim’de de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi. Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi.

        İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

