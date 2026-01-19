Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı.

Fotoğraf: DHA

Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.

Fotoğraf: İHA

Taksim’de de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi. Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.