Pazartesi günü için de uyarıda bulunan Öztel, "Cumartesi günü beklediğimiz kar yağışı gece 3-4 sularında başlayıp öğlene kadar sürebilir. Şu ana kadar kar yağışının yarısını aldık. Pazar ve pazartesi günü de kar var. Okulların pazartesi günü de tatil edilmesi düşünülebilir. Bu gece yarısından sonra, yarın öğlene kadar devam edecek bir kar var" ifadelerini kullandı.