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HaberlerGündem3. SayfaKATALOG| Son dakika: Fuhuş çetesine iş üstü baskın
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İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yapılan baskında 27 kişi yakalandı. Çete elebaşı olduğu öğrenilen Anna K.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile müşteri olarak bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sadece iş insanlarına kadın temin ettiği ve kadınların profesyonel fotoğraflarını çekip katalog haline getirdikleri öğrenilirdi

KATALOG| Son dakika: Fuhuş çetesine iş üstü baskın
DHA

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yapılan baskında, aralarında çete lideri Anna K.'nin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, 10 Şubat'ta Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete lideri olduğu tespit edilen Anna K.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Müşteri olduğu öğrenilen 12 kişi ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ev aramalarında 7 cep telefonu, 7 sim kart, çalışan mağdurların isimleri yazan ve hesap defteri olarak tutulan iki not defteri, 400 dolar ve 350 Euro ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan uyruklu Anna K. ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, sadece iş insanlarına kadın temin ettiği ve kadınların profesyonel fotoğraflarını çekip katalog haline getirdikleri öğrenilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen Ukrayna uyruklu 10 kadın gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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