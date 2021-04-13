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İstanbul'da Ramazan davulcusundan koronavirüs bestesi

İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Sokağa çıkan Ramazan davulcusu Rıdvan Akçay, koronavirüse karşı bestelediği ilahisiyle dikkat çekerek vatandaşları ilk sahura uyandırdı

İstanbul'da Ramazan davulcusundan koronavirüs bestesi
Ramazan davulcusundan koronavirüs bestesi
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İHA

İstanbul'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için davulcular sokaklara çıktı. Mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı.

Ramazan davulculuğu yapan Rıdvan Akçayır, pandemiye karşı söylediği koronavirüs bestesiyle sokaklarda davul çalarak vatandaşları Ramazanın ilk gecesinde sahura uyandırdı.

Öte yandan Akçayır’ın arkadaşı Kadir Karalıkaş ise çeşitli manilerle kendisine eşlik etti. İHA'nın haberine göre; dikkatleri üzerlerine çeken Ramazan davulcularını kimi vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına alırken kimileri ise sepet salarak onlara bahşiş verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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