İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısından İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapılması kararı çıktı. Alınan karara göre İstanbul'da taksilerde indi bindi ücretleri, km başına ücret, minibüslerde ve dolmuşlar yolculuk ücretleri ve servis ücretleri artacak. Peki, İstanbul'da servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da servis ücretleri