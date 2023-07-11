Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İstanbul'da sıcaklık kaç derece artacak? İstanbul Valiliği uyardı: İstanbul hava durumu nasıl olacak?

        Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasına girmek üzere. Yurt genelinde olduğu gibi megakent İstanbul'da da sıcaklıklar oldukça hissedilir bir düzeyde artacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği kritik bir son dakika açıklaması yaptı ve 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği İstanbul hava durumu konusunda bir dizi uyarılarda bulundu. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:36
        1

        Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken Türkiye genelindeki sıcaklıklar da iyice artmaya başladı. Uzmanlar yaklaşan Afrika sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyarırken İstanbul Valiliği de özellikle bu hafta için il sakinlerini bilgilendirdi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI:

        İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

        11 Temmuz 2023 Salı günü Trakya'dan başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

        3

        Önümüzdeki günlerde ilimizde beklenen sıcaklık (°C); İstanbul : 32-36

        Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

         

         

        4

        METEOROLOJİ DE UYARDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

        Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Miras katliamı park yeri kavgasıyla başlamış!
        Miras katliamı park yeri kavgasıyla başlamış!
        İşte Arda'nın ilk günü
        İşte Arda'nın ilk günü
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması