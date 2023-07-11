İstanbul'da sıcaklık kaç derece artacak? İstanbul Valiliği uyardı: İstanbul hava durumu nasıl olacak? Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasına girmek üzere. Yurt genelinde olduğu gibi megakent İstanbul'da da sıcaklıklar oldukça hissedilir bir düzeyde artacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği kritik bir son dakika açıklaması yaptı ve 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği İstanbul hava durumu konusunda bir dizi uyarılarda bulundu. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 11.07.2023 - 12:36 Güncelleme: 11.07.2023 - 13:44 facebook

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Yaz mevsiminin ortasına yaklaşılırken Türkiye genelindeki sıcaklıklar da iyice artmaya başladı. Uzmanlar yaklaşan Afrika sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyarırken İstanbul Valiliği de özellikle bu hafta için il sakinlerini bilgilendirdi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

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İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI:



İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



11 Temmuz 2023 Salı günü Trakya'dan başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.