        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sokak köpeği besleme yasak mı? İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek neden yasaklandı?

        İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek neden yasaklandı?

        İstanbul Valiliği, yayımladığı bir genelge ile sokak köpeklerinin beslenmesinin yasaklandığını duyurdu. Genelgede, 'halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi' ibaresi yer aldı. İşte detaylar

        Giriş: 24.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:27
        İstanbul Valiliği, şehir genelinde sokak köpeklerini beslemenin yasaklandığını duyurdu. Yayımlanan genelge kapsamında halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceği bildirildi. İşte, detaylar

        İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK YASAKLANDI

        İstanbul Valiliği 'Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında' bir genelge yayımladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemlerin düzenlendiği yerel yönetimlere görev ve sorumlulukların verildiğinin hatırlatıldığı genelgede 05 Kasım 2025 tarihinde İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın yapıldığı kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

        İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK NEDEN YASAKLANDI?

        Yayınlanan genelgede, "İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim." ifadelerine yer verildi.

