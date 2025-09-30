Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli yapıldı | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli yapıldı

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte son 10 yılda toplam 187 kalp naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doç. Dr. Güner, "29 Eylül Dünya Kalp Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

        Risk faktörlerinin kontrolüyle büyük ölçüde önlenebilir olmasına rağmen kalp ve damar hastalıklarının her yıl milyonlarca insanı etkilemeye devam ettiğini ifade eden Güner, bu konuda farkındalık amacıyla her yıl 29 Eylül'ün Dünya Kalp Günü olarak kutlandığını dile getirdi.

        Doç. Dr. Güner, bu yılki temanın "Hiçbir ritmi kaçırmayın" olduğunu vurgulayarak, "Biz de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bugünü daha anlaşılır kılmak için 'Kalbine İyi Bak, Hayatına İyi Bak' mesajını ön plana çıkarıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Kentte 501 hastanın kalp nakli beklediğine dikkati çeken Güner, "İstanbul'da son 10 yılda toplam 187 kalp nakli gerçekleştirildi. 2023'te 16 kalp nakli, 2024'te 14 kalp nakli, 2025'te ise bugüne kadar 10 kalp nakli başarıyla tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul’da 2025 yılında bugüne kadar toplam 3 bin 482 organ nakli, son 10 yılda ise 23 bin 942 organ nakli başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sayılar, bekleyen hasta sayısıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır" diye konuştu.

        "HER BİR BAĞIŞ CANDIR, BİR HAYATTIR"

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, organ bağışının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Organ bağışının aynı anda birçok hastaya yaşam şansı sunduğunu vurgulayan Güner, "Bir kişi bağışçı olduğunda birçok hayat yeniden doğuyor. Bugün kalp nakli bekleyen 501 hastamızın her biri, bağışlanacak bir organla yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşabilir. Unutmayalım ki organ bağışı, sadece hastaya değil, onun ailesine ve sevdiklerine de yeniden umut demektir" ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Güner, toplumun daha fazla duyarlılık göstermesinin yüzlerce hastanın hayata tutunmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

        "Organ bağışı, susmuş kalplere yeniden hayat verir, çocuklara annelerini, babalarını, eşlere birbirlerini, ailelere sevdiklerini geri kazandırır" diyen Güner, her bağışın bir can ve hayat olduğuna işaret etti.

        REKLAM

        Vatandaşları organ bağışı konusunda daha bilinçli olmaya ve cesaretle bu adımı atmaya davet eden Güner, kalp sağlığının korunmasında koruyucu hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.

        Aile hekimleri aracılığıyla 18 yaşından itibaren hipertansiyon taramaları yapıldığını anlatan Güner, 40 yaşından itibaren de tüm erişkinlerde yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesi gerçekleştirildiğini belirtti.

        "İLERİ TETKİKLER İÇİN HASTANELERİMİZDE MUAYENE RANDEVULARI OLUŞTURULUYOR"

        Güner, taramalar sonucunda risk faktörleri tespit edilen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildiğini kaydederek, "Diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog danışmanlıklarıyla yaşam tarzı değişiklikleri destekleniyor, gerekli durumlarda ise ileri tetkikler için hastanelerimizde muayene randevuları oluşturuluyor" dedi.

        Kalp hastalıklarının büyük bölümünün önlenebilir nedenlere bağlı olduğuna dikkati çeken Güner, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve stresi doğru yönetmenin kalp sağlığının en güçlü koruyucuları olduğunu, küçük adımların büyük sonuçlar doğurduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Kalp Günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!