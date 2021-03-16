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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI! 16 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı İstanbul su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 16 Mart Salı günü İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında meydana gelen su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. 16 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI! 16 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 16 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Sultanbeyli, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

16 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.03.2021 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:16.03.2021 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.03.2021 11:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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