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13 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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