İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 17 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Esenler, Fatih, Pendik'te bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 17 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

17 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.03.2021 01:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.03.2021 05:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.03.2021 21:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?