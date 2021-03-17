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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde İstanbul planlı su kesintileri var. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 17 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında meydana gelen su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. 17 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 17 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 17 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Esenler, Fatih, Pendik'te bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 17 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

17 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Havaalanı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.03.2021 01:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.03.2021 05:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.03.2021 21:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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