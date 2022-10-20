İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ duyurdu: 20 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceği açıklandı. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İSKİ duyuruları ile belli oldu. Peki, İSKİ su kesintisi olacak semtler nereler? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

20 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.10.2022 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.