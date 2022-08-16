İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular ile su kesintisi olan ilçeler ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 16 Ağustos Salı İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2022 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Terfi Merkezi Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.