Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: 16 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular "İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini açıkladı. İşte 16 Ağustos 2022 Salı İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: 16 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular ile su kesintisi olan ilçeler ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 16 Ağustos Salı İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Terfi Merkezi Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 07:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konut satışları sert düştü
GÜNDEM Konut satışları sert düştü
Naci Görür 2029'a işaret etti! Beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında
GÜNDEM Naci Görür 2029'a işaret etti! Beklenen deprem 7.2 ...
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama
GÜNDEM Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı
Annesine not bırakan özel güvenlikçi 17 saat sonra bulundu
GÜNDEM Annesine not bırakan genç 17 saat sonra bulundu
KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri: 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? Okullara temizlik personel alımı başvuru şartları neler?
GÜNDEM İŞKUR TYP personel alımı ne zaman 2022?
Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika: MİT'ten Kamışlı'da üst düzey operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Kamışlı'da üst düzey operasyon!
Son dakika haberi: İki kişiyi öldüren şüpheli eşini öldürüp iyi halden çıkmış! - Adana haberleri
GÜNDEM Eşiyle birlikte 3 kişiyi öldürdü! 'İyi hal' katili!
YKS ek tercih tarihleri ne zaman, belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih tarihleri nedir? Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
GÜNDEM YKS ek tercih tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.