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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerde vakit geçirilmesi İstanbul su kesintisi duyuruları araştırmalarını arttırdı. İSKİ, İstanbul'da arıza bakım ve onarım sebebiyle kesinti yaşanacak ilçeleri vatandaşlarla paylaşıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 28 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

28 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:28.04.2021 08:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.04.2021 08:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.04.2021 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 28 NİSAN 2021

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