İstanbul'da 'torbacı' operasyonu

Herkes şok oldu! Öldüren halay!

İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.