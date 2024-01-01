İstanbul'da trafik bu oranı da gördü! - Yol ve trafik durumu

İstanbul'da trafik bu oranı da gördü! - Yol ve trafik durumu

İstanbul'da trafik bu oranı da gördü! Yeni yılın ilk gününde yolların boş kaldığı İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:38 facebook

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